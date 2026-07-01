2026 KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Son ödeme tarihi

2026 KPSS Lisans başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen binlerce aday, başvuru işlemlerini tamamlamaya başladı.

Başvuru tarihleri, sınav takvimi ve ödeme işlemleri merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte adaylar, ücret tutarı ve son ödeme tarihine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor.

Peki; 2026 KPSS başvuru ücreti ne kadar? Ne zaman ödenecek? İşte, detaylar...

2026 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

KPSS başvuru kılavuzuna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı oturumu başvuru ücreti 800 TL olarak açıklandı.

Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 500 TL olarak belirlendi.

SON ÖDEME GÜNÜ

2026-KPSS Lisans işlemleri için başvuru ve ücret yatırma işlemleri 13 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecektir.

Ödeme işlemini, ÖSYM AİS sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile anında tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak anlaşmalı banka şubeleri ve ATM'ler üzerinden de yatırabilirsiniz