2026 KPSS Lisans başvuruları: İşte başvuru tarihi ve ücreti

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Memur olma hayali kuran lisans mezunları için sınav süreci başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, başvurular 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla açılacak.

Adaylar, başvurularını 1-13 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolaylıkla yapabilecekler.

Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, 22-23 Temmuz tarihlerinde geç başvurudan yararlanabilecek.

KPSS ne zaman yapılacak?

Adayların yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiği Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Alan sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

Sınavın ardından sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Sınav ücreti ne kadar?

KPSS'nin 2026 başvuru ücreti henüz açıklanmadı.

Geçen yıl KPSS başvuru ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: 570,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 350,00 TL.