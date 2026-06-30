2026 KPSS Lisans başvuruları: İşte başvuru tarihi ve ücreti
Kamu personeli olmayı hedefleyen yüz binlerce aday için geri sayım sona erdi. 2026 KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz itibarıyla başlıyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar…
Memur olma hayali kuran lisans mezunları için sınav süreci başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, başvurular 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla açılacak.
Adaylar, başvurularını 1-13 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolaylıkla yapabilecekler.
Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, 22-23 Temmuz tarihlerinde geç başvurudan yararlanabilecek.
KPSS ne zaman yapılacak?
Adayların yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiği Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Alan sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
Sınavın ardından sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Sınav ücreti ne kadar?
KPSS'nin 2026 başvuru ücreti henüz açıklanmadı.
Geçen yıl KPSS başvuru ücretleri şu şekildeydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: 570,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 350,00 TL.