2026 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? BİM, A101, Şok, Migros...

Kurban Bayramı kapsamında vatandaşların gündeminde bu kez marketlerin çalışma düzeni yer alıyor.

27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak bayram öncesinde alışveriş hazırlıklarını tamamlamak isteyenler, zincir marketlerin ve yerel işletmelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Özellikle bayramın ilk günü bazı marketlerin geç açılması ya da kısa süreli hizmet vermesi nedeniyle çalışma saatleri merak konusu oldu.

Bayram sofraları için eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, “Kurban Bayramı’nda marketler açık mı?”, “A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 2026 Kurban Bayramı market çalışma saatlerine dair bilgiler...

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI 2026

Birçok zincir market, bayram sürecinde normal çalışma düzenine devam etmektedir.

Kurban Bayramı'nın birinci günü BİM, A101 ve ŞOK marketlerin şubeleri kapalı olma ihtimali yüksektir.

Bayramın ilk günü kurban kesim ibadeti ve bayramlaşma yoğunluğu sebebiyle bu marketlerde satış yapılmayabilir. Öğleden sonra da açılabilir.

NE ZAMAN AÇILACAK

Bayram sürecinde kapatmayan marketler, çalışmaya devam edecektir.

Bayramın üçüncü gününden itibaren tüm zincir marketler (BİM, A101, ŞOK) normal çalışma düzenine geri dönmektedir.

Yine de, şubelerin internet sitesinden güncel olarak kontrol etmekte fayda var.