2026 LGS sona erdi: 1 milyonun üzerinde öğrenci liseye geçiş için ter döktü

Ortaokul öğrencilerinin bu yılki sınav maratonu sona erdi.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınava, her yıl Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon sekizinci sınıf öğrencisi katılıyor.

DÜNYA KUPASI NEDENİYLE ÖNE ÇEKİLMİŞTİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre planlanan süreç, başvuruların 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınmasıyla başlamıştı.

Daha önce 14 Haziran Pazar günü olarak duyurulan sınav tarihi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maç takvimiyle çakışmaması ve öğrencilerin dikkat dağınıklığını önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bir gün öne çekilerek 13 Haziran Cumartesi gününe alınmıştı.

LGS 2026 SONA ERDİ

Ülke genelinde gerçekleştirilen sınav, planlandığı şekilde tamamlandı.

Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve sınav saat 12.50'de sona erdi.

Toplam 155 dakikalık sınavda öğrenciler, sözel alanda 50 soru ve sayısal alanda 40 soru olmak üzere toplam 90 soruyu yanıtladı.

Bir milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü sınav sırasında, iki oturum arasında isteyen öğrencilere beslenme paketi dağıtıldı.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlarla birlikte tercihlere esas kontenjan tabloları da yayımlanacak.

Tercih sürecinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanmasının ardından liselere yerleştirme sürecine odaklanacak.