2026 MTV ikinci taksit ödemeleri başladı

Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) nereden ve nasıl yatırılabilecek? Ödemeyenler hangi yaptırımlarla karşılaşıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı.

Ödemelerin temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca yatırılabiliyor.

Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN VERGİLERİN ÖDENMESİ ŞART

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanıyor.

GELİR VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ZAMANI

2025 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de başladı. Ödemeler için son gün 31 Temmuz.