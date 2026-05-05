2026 Pulitzer ödüllerinde Gazze damgası

Gazetecilikten edebiyata, müzikten drama alanına kadar geniş bir yelpazede verilen Pulitzer Ödülleri’nin 2026 yılı kazananları açıklandı. Özellikle kriz anlarında yapılan haberler ve derinlemesine araştırmaların öne çıktığı ödüllerde, küresel ölçekte ses getiren çalışmalar ödüllendirildi.

GAZETECİLİKTE KRİZ VE ARAŞTIRMA DOSYALARI DAMGA VURDU

Bu yıl gazetecilik kategorilerinde, ABD’de yaşanan silahlı saldırılar ve kamu politikalarının toplumsal etkilerine odaklanan çalışmalar öne çıktı.

“Flaş Haber” ödülü, Minneapolis’te bir Katolik okulunda düzenlenen ve çocukların hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin kapsamlı yayınları nedeniyle The Minnesota Star Tribune gazetesine verildi.

NYT ÜÇ ÖDÜLLE ÖNE ÇIKTI

Amerikan basınının önde gelen kuruluşlarından The New York Times, üç ayrı kategoride ödül kazanarak gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Gazete;

Hükümetin bazı kişilerle mali ilişkilerini ortaya koyan çalışmasıyla “Araştırmacı Gazetecilik”,

Baskı, aidiyet ve sürgün temalarını işleyen yazısıyla “Düşünce Yazısı”,

Gazze’deki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafıyla “Flaş Haber Fotoğrafçılığı”

dallarında ödüle layık görüldü.

KAMU HİZMETİ VE ULUSAL HABERCİLİK ÖDÜLLERİ

“Kamu Hizmeti” ödülü, The Washington Post gazetesine verildi. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki federal yeniden yapılanma sürecinin toplumsal etkilerini ele alan haberiyle ödül kazandı.

Ulusal Habercilik kategorisinde ise Reuters, başkanlık yetkilerinin genişletilmesine yönelik girişimleri konu alan haberleriyle ödülün sahibi oldu.

ULUSLARARASI VE AÇIKLAYICI HABERCİLİK

“Uluslararası Habercilik” ödülü, küresel gözetim teknolojileri üzerine yürüttüğü kapsamlı araştırma nedeniyle Associated Press’e verildi.

“Açıklayıcı Habercilik” dalında ise San Francisco Chronicle gazetesi, “Burned” adlı dosyasıyla ödül kazandı. Çalışma, sigorta şirketlerinin algoritmalar aracılığıyla yangın mağdurlarına düşük tazminat ödemesini gözler önüne serdi.

EDEBİYAT VE SANAT DALLARINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Pulitzer Ödülleri yalnızca gazetecilikle sınırlı kalmadı; edebiyat ve müzik alanında da önemli eserler ödüllendirildi.

“Kurgu” dalında Daniel Kraus, “Angel Down” adlı eseriyle ödül aldı.

“Drama” ödülü, Bess Wohl’un “Liberation” adlı oyununa verildi.

“Tarih” kategorisinde Jill Lepore, ABD Anayasası’nı ele aldığı eseriyle ödüle layık görüldü.

“Biyografi” dalında Amanda Vaill ödül kazandı.

“Anı/Otobiyografi” ödülü Yiyun Li’ye verildi.

“Şiir” kategorisinde Juliana Spahr ödülün sahibi oldu.

“Genel Kurgu Dışı” dalında Brian Goldstone ödül aldı.

“Müzik” ödülü ise Gabriela Lena Frank’in eserine verildi.

100 YILI AŞAN PRESTİJ

Pulitzer Ödülleri, Macaristan doğumlu Amerikalı yayıncı Joseph Pulitzer’in vasiyeti doğrultusunda 1917 yılından bu yana veriliyor. Ödüller, Columbia University bünyesindeki jüri tarafından belirleniyor ve gazetecilik dünyasının en saygın başarı ölçütlerinden biri olarak kabul ediliyor.

KÜRESEL ETKİSİ ARTAN HABERCİLİK

2026 Pulitzer Ödülleri, özellikle kriz bölgeleri, kamu politikaları ve teknoloji temelli araştırmaların habercilikteki önemini bir kez daha ortaya koydu. Ödül alan çalışmalar, gazeteciliğin yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp, kamu yararını gözeten güçlü bir denetim mekanizması olduğunu da gözler önüne serdi.