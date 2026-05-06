2026 Pulitzer Ödülleri'ne "Gazze" damga vurdu

İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen masumları öldürmeye devam ediyor.

Gazze'de durmayan ve büyük bir yıkım gerçekleştiren İsrail'in soykırımı, 2026 Pulitzer Ödülleri'nde de ortaya konuldu.

Filistinli haber fotoğrafçısı Saher Alghorra, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bıraktığı izleri tek tek fotoğraf makinesiyle, tüm zorluklara rağmen çekti.

İsrail'in barbarlığını belgeleyen Saher Alghorra, 2026 Pulitzer Ödülü'nü (Pulitzer Prize) "Son Dakika Haber Fotoğrafçılığı" kategorisinde kazandı.

Saher Alghorra, Gazze'de yaşanan acıyı fotoğraf karelerine taşıdı...

Ödül kazanan fotoğraflar, bölgede en fazla sivillerin zarar gördüğünü de ortaya koydu.

Evladını kaybeden annenin acısı, yıkıntılara rağmen umut etmekten vazgeçmeyen Gazzeli aileler...

Hepsi tek tek belgelendi.

Fotoğraflar ayrıca, bombalama altındaki günlük yaşamdan sahneleri de belgeledi.

Enkaz arasında Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalışan bir aile, kamplarda yemek dağıtımı bekleyen vatandaşlar, ablukanın devam etmesi nedeniyle tıbbi yardıma ulaşamayanlar...

Fotoğraflar, bölgenin acı yüzünü gözler önüne serdi.