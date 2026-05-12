2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Türkiye'de çay üreticileri tarafından beklenen son dakika geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 2026 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

ÇAY ALIM FİYATI 35 LİRA OLDU

2026 yılı yaş çay alım fiyatı, kilogram başına 35 lira oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.



2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 TL olarak belirlenmiştir.



Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.”

SON 5 YILIN ÇAY ALIM FİYATLARI

Son 5 yılın yaş çay alım fiyatları ise şöyle;

2022: 6,70 TL

2023: 11,00 TL

2024: 17.00 + 2 lira destekleme bedeli TL

2025: 25,44 TL

2026: 35 TL