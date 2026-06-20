2026 YKS’ye 3 milyonu aşkın aday katılıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün gerçekleştirilecek.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru ve oturum bilgileri netleşti.

ÖSYM verilerine göre sınava yoğun katılım dikkat çekerken aday sayısı, eğitim sisteminin ölçeğini bir kez daha ortaya koydu.

TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri ile aday dağılımına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı.

SINAV TAKVİMİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 saat 10.15’te yapılacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 21 Haziran 2026 saat 10.15’te uygulanacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) aynı gün 21 Haziran 2026 saat 15.45’te gerçekleştirilecek.

MİLYONLARCA ADAY YARIŞACAK

Sınava katılım sayıları dikkat çekti. TYT’ye 2,42 milyon aday başvururken, AYT’ye 1,62 milyon aday girecek. YDT oturumuna ise 203 bin 639 aday katılacak.

Toplamda 921 bin 248 adayın ilk kez başvuru yaptığı YKS, genç nüfusun yükseköğretime ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

OKUL TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM

Adayların eğitim geçmişine bakıldığında Anadolu liseleri 978 bin 408 kişiyle ilk sırada yer aldı. Meslek liselerinden 514 bin 809, açık öğretim liselerinden 294 bin 52, imam hatip liselerinden 186 bin 800 ve fen liselerinden 104 bin 273 aday sınava başvurdu. “Diğer” kategorisinde ise 347 bin 286 aday bulunuyor.

YAŞ ARALIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

2026 YKS’de en genç aday 16 yaşında olurken, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu açıklandı. Ayrıca 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi de sınav başvurusunda bulundu.

SINAV GÜNÜ UYARILARI

ÖSYM, adaylara önemli hatırlatmalarda bulundu. Sınav salonlarının kapıları, oturum başlamadan 15 dakika önce kapatılacak. Adayların sınav giriş belgesi ile fotoğraflı T.C. kimlik kartını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.