2026 ZTK final takvimi: Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, nerede oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oldu.

Sahasında Konyaspor’u ağırlayan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup olarak kupa dışı kalırken, Konyaspor adını finale yazdırdı.

Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk randevusunda rakibi ise Trabzonspor-Gençlerbirliği mücadelesinin ardından netleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun takviminde yaptığı değişiklikle tarihi öne çekilen dev finalin saati, stadyumu ve yayın kanalı merak ediliyor.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

TFF’nin duyurusuna göre final karşılaşması, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

Final maçının hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.