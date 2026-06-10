2026'da en çok altın rezervine sahip ülkeler açıklandı

Altın fiyatlarını artıran nedenlerden birisi de merkez bankalarının altın rezervlerini artırması olarak açıklanıyordu. Bu ülkelerden Çin'de artan altın talebi de başı çekiyordu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin zirve yaptığı 2026 yılında, merkez bankalarının rezerv savaşı kızıştı.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarındaki altın rezervlerine ait son durumu paylaştı.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı son rapor, finans dünyasında yeni odağı gösterdi.

TÜRKİYE 12. SIRADA

Türkiye, rezerviyle Avrupa'nın en güçlü ekonomilerini geride bırakarak dünya devlerinin yer aldığı listeye adını üst sıralardan yazdırdı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVLERİ (2026)

1- Amerika Birleşik Devletleri

2- Almanya

3- İtalya

4- Fransa

5- Çin

6- Rusya

7- İsviçre

8- Hindistan

9- Japonya

10- Hollanda

11- Polonya

12- Türkiye

13- Euro Bölgesi

14- Tayvan

15- Özbekistan

16- Portekiz

17- Kazakistan

18- Suudi Arabistan

19- İngiltere

20- Lübnan

21- İspanya

22- Avusturya

23- Tayland

24- Belçika

25- Singapur

26- Azerbaycan

27- Cezayir

28- Brezilya

29- Irak

30- Libya

31- Filipinler

32- Mısır

33- İsveç

34- Güney Afrika

35- Meksika

36- Katar

37- Yunanistan

38- Macaristan

39- Güney Kore

40- Romanya