2026'da en çok altın rezervine sahip ülkeler açıklandı
Dünya Altın Konseyi'nin son raporu piyasaları salladı. ABD, en fazla altın rezervine sahip ülke olarak ilk sıraya yerleşti. Türkiye, güncel rezerviyle 12. sırada yer alarak birçok Avrupa devini geride bıraktı
Altın fiyatlarını artıran nedenlerden birisi de merkez bankalarının altın rezervlerini artırması olarak açıklanıyordu. Bu ülkelerden Çin'de artan altın talebi de başı çekiyordu.
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin zirve yaptığı 2026 yılında, merkez bankalarının rezerv savaşı kızıştı.
Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarındaki altın rezervlerine ait son durumu paylaştı.
Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı son rapor, finans dünyasında yeni odağı gösterdi.
TÜRKİYE 12. SIRADA
Türkiye, rezerviyle Avrupa'nın en güçlü ekonomilerini geride bırakarak dünya devlerinin yer aldığı listeye adını üst sıralardan yazdırdı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVLERİ (2026)
1- Amerika Birleşik Devletleri
2- Almanya
3- İtalya
4- Fransa
5- Çin
6- Rusya
7- İsviçre
8- Hindistan
9- Japonya
10- Hollanda
11- Polonya
12- Türkiye
13- Euro Bölgesi
14- Tayvan
15- Özbekistan
16- Portekiz
17- Kazakistan
18- Suudi Arabistan
19- İngiltere
20- Lübnan
21- İspanya
22- Avusturya
23- Tayland
24- Belçika
25- Singapur
26- Azerbaycan
27- Cezayir
28- Brezilya
29- Irak
30- Libya
31- Filipinler
32- Mısır
33- İsveç
34- Güney Afrika
35- Meksika
36- Katar
37- Yunanistan
38- Macaristan
39- Güney Kore
40- Romanya