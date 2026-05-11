2027 Dünya Güreş Şampiyonası, ABD'de yapılacak
2027 Dünya Güreş Şampiyonası, 11-19 Eylül tarihlerinde Thomas ve Mack Merkezi'nde yapılacak.
Dünya Güreş Birliği (UWW), 2027 Dünya Şampiyonası'nın ABD'nin Las Vegas kentinde düzenleneceğini duyurdu.
UWW'nin açıklamasına göre şampiyona, 11-19 Eylül tarihlerinde Thomas ve Mack Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
12 YIL SONRA YENİDEN LAS VEGAS'TA
Böylece Las Vegas, 12 yıl sonra yeniden Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
KOTALAR VERİLECEK
Şampiyonada aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nın ilk kotaları dağıtılacak.
18 olimpik sıklette madalya kazanan 72 sporcu, ülkeleri için kota hakkı kazanacak.
