2027'de tanıtılacak Yeni BMW X1 yol testlerinde görüntülendi

BMW'nin "Neue Klasse" olarak adlandırdığı yeni dönem tasarım dilini ve teknolojilerini barındıran 2027 model kompakt SUV X1, hem içten yanmalı hem de elektrikli seçenekleriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil BMW X1 ve tamamen elektrikli versiyonu iX1, Nürburgring pistindeki zorlu yol testlerinde görüntülendi.

YENİ TASARIM DİLİ

Kamuflajlı prototipler üzerinden yapılan incelemelere göre yeni iX1, iX3 ve i3 modellerine benzer bir ön aydınlatma grubuyla gelecek.

Mevcut neslin dengeli oranlarını koruyan araç, markanın köklerine dönüşünü simgeleyen daha küçük ve dikey formlu çift böbrek ızgaraya sahip olacak.

Uzunluğunun mevcut nesli geride bırakarak 4,5 metreyi aşması beklenen modelin iç mekanında ise köklü değişimler yolda.

Gelecekteki tüm BMW'lerde standart hale gelmesi beklenen Panoramic Display teknolojisine yer açmak için kokpitin baştan aşağı yenilenmesi öngörülüyor.

ELEKTRİKLİ İX1 İÇİN 600 KİLOMETRE MENZİL HEDEFİ

Tamamen elektrikli yeni BMW iX1, markanın bataryalı araçlar için özel olarak geliştirdiği Neue Klasse platformu üzerinde yükselecek. Yeni modelin tek şarjla yaklaşık 600 kilometre azami menzile ulaşması hedefleniyor.

Çekiş sistemi tarafında radikal bir kararla giriş seviyesi modellerin arkadan itişli bir mimariye sahip olacağı; daha güçlü versiyonlarda ise ön aksa eklenecek ikinci bir elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sisteminin sunulacağı iddia ediliyor.

İÇTEN YANMALI VE HİBRİT X1 YOLA DEVAM EDECEK

BMW, elektrikli iX1 modeliyle eş zamanlı olarak içten yanmalı ve hibrit motor seçeneklerine sahip standart X1 modelini de yollara çıkaracak.

Elektrikli kardeşiyle tamamen aynı iç ve dış tasarım çizgilerini paylaşacak olan bu versiyon, elektrikli platform yerine mevcut FAAR platformunun geliştirilmiş bir versiyonunu temel almaya devam edecek.