21 Mayıs 2026 M7 Mecidiyeköy durağı açıldı mı? Ne zaman açılacak?

İstanbul’da toplu taşımanın en kritik aktarma noktalarından biri olan M7 Mecidiyeköy metrosunda süren çalışmalar, binlerce yolcunun günlük ulaşımını etkilemeye devam ediyor.

Özellikle M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nı kullanan vatandaşlar, kapanan Mecidiyeköy durağı nedeniyle alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalırken, istasyonun yeniden ne zaman hizmete açılacağı da merak konusu oldu.

Onarım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan durak için gözler şimdi Metro İstanbul tarafından yapılacak resmi açıklamada.

Peki; M7 Mecidiyeköy açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, son durum...

M7 MECİDİYEKÖY NE ZAMAN AÇILACAK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu bölgenin güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi amacıyla teknik inceleme ve tespit çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

Onarım çalışmaları 21 Mayıs itibarıyla devam etmekte olup açılış tarihine ilişkin bir duyuru yapılmadı.