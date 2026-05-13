22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinesinde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 MİLYAR 800 MİLYON LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.