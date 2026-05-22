22 Mayıs 2026 TV yayın akışları: Bu akşam hangi diziler var
Cuma akşamlarını iple çeken izleyiciler, takip ettikleri yapımın yayın akışında yer alıp almadığını merak ediyor. Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz başta olmak üzere kanallarda 22 Mayıs 2026 akışları haberimizde.
Dizi sektöründe sezon finalleri başlıyor.
Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 22 Mayıs 2026 Cuma yayın akışları belli oldu.
İşte, 22 Mayıs 2026 kanallara göre güncel yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Finale Doğru
20.45 Trabzonspor-Konyaspor
22.50 Kupa Töreni
Kanal D
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
Star TV
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrar
NOW TV
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik
22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1
09.10 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Benim Adım Melek
17.15 Mutfağın Elçileri
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
Show TV
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
TV8
09.00 Gel Konuşalım
12.30Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Bil Bakalım&Anlat Bakalım