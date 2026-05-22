22 Mayıs 2026 TV yayın akışları: Bu akşam hangi diziler var

Dizi sektöründe sezon finalleri başlıyor.

Cuma akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, favori dizilerinin ve programlarının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 22 Mayıs 2026 Cuma yayın akışları belli oldu.

Başta Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz olmak üzere sevilen yapımların yeni bölümleri ve saat bilgileri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

İşte, 22 Mayıs 2026 kanallara göre güncel yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Finale Doğru

20.45 Trabzonspor-Konyaspor

22.50 Kupa Töreni

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Star TV

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrar

NOW TV

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik

22.45 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1

09.10 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Benim Adım Melek

17.15 Mutfağın Elçileri

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

Show TV

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

TV8

09.00 Gel Konuşalım

12.30Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Bil Bakalım&Anlat Bakalım