Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7, TVNET, Ülke TV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

YENİ ZELANDA'DAKİ MÜSLÜMANLARA TERÖR SALDIRISI

Bu olay bireysel değil, örgütlü bir olaydır. 50 insan ibadet esnasındayken şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere müsaade etmedik. Her türlü tedbiri aldık.

50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi Bu kabul edilebilir mi?

"BATI MEDYASI İŞİ TAMAMEN SİNSİCE GÖTÜRÜYOR"

Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.

Bu dangalağın böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bunun arkasında bir kurul var. Bunu bulmuşlar, hazırlayıp eline vermişler. Burada benim ülkemin adı geçiyor, şahsi olarak benim adım geçiyor, Ayasofya'nın da adı geçiyor. Geri alacakmış Ayasofya'yı, sıkıysa geri al.

BEKA MESELESİ

Beka meselesinin ne olduğunu bizim, milletimize anlatmamız lazım. YPG/PYD'nin terör koridoru ilan ettiği yer bizim sınırımız değil mi? Kilis'e, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya roketlerle, havanlarla yapılan saldırıları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Biz bunlara "iyi yapıyorsunuz, hoşgeldiniz" mi diyeceğiz? Buna hakkımız var mı?

Bay Kemal "YPG bize mi saldıracak" diyor. Daha ne yapacak? Saldırdı bile.

"EĞER O YARMA HAREKATINI YAPMASAYDIK..."

Eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve Cerablus'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güney sınırımız tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı. Ama şimdi biz oraları güvence altına almış olduk.

(ABD) Bunlar öyle bir noktaya getirdiler ki, o gece helikopterlerle sandıklar içinde Kobani'ye mühimmatı indirdiler. Benim Kürt kardeşlerim bazen diyor ya "Türkiye bize sahip çıkmıyor" diye. Kobani'den gelen yaklaşık 300 bin kardeşim Türkiye'de. Bunu nereye koyacağız?

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