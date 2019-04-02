Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam'a düzenlenen suikastın faillerinden ikincisinin de tahliye edilmesi, WSJ’ın manşet konusu oldu. Gazetenin ana sayfasından paylaşılan diğer bir başlık ise ABD ve Çin’in beklentilerin üzerinde imalat rakamları açıklamasının ardından Avrupa borsalarının yükselişe geçmesi oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

İngiltere’deki banka ve varlık piyasalarının, henüz Brexit’in uygulamaya girmemesine rağmen hizmet sunmaya devam etmek amacıyla varlıklarını diğer Avrupa şehirlerine kaydırması, NYT’ın gündem konusuydu.

İNGİLTERE – THE TIMES

Geçtiğimiz hafta İngiltere Parlamentosu’nda üçüncü defa oylanmasına karşın kabul edilmeyen Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasında dört farklı Brexit alternatifinin daha oylanarak reddedilmesi, İngiliz gazetenin kapağındaydı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere Parlamentosu’nun, dün akşam saatlerinde oylanan dört Brexit alternatifini kabul etmemesi sonucu Başbakanlık konutunda yükselen kriz sesleri, Guardian’ın ana gündemi oldu.

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Brexit alternaiflerinin reddinin ardından Theresa May’in Avam Kamarası’nda üstünlük kurmaya yönelik girişimleri, gazetenin manşetindeydi.