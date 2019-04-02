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Yabancı basında günün manşetleri

İngiltere Parlamentosu’nun oyladığı alternatif Brexit seçeneklerinden dördünün de çoğunluğu alamaması, başta İngiltere’de olmak üzere dış basının ana gündem konusu oldu

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 12:24..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Kim Jong Un'un üvey kardeşi Kim Jong Nam'a düzenlenen suikastın faillerinden ikincisinin de tahliye edilmesi, WSJ’ın manşet konusu oldu. Gazetenin ana sayfasından paylaşılan diğer bir başlık ise ABD ve Çin’in beklentilerin üzerinde imalat rakamları açıklamasının ardından Avrupa borsalarının yükselişe geçmesi oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

İngiltere’deki banka ve varlık piyasalarının, henüz Brexit’in uygulamaya girmemesine rağmen hizmet sunmaya devam etmek amacıyla varlıklarını diğer Avrupa şehirlerine kaydırması, NYT’ın gündem konusuydu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE TIMES

Geçtiğimiz hafta İngiltere Parlamentosu’nda üçüncü defa oylanmasına karşın kabul edilmeyen Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasında dört farklı Brexit alternatifinin daha oylanarak reddedilmesi, İngiliz gazetenin kapağındaydı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere Parlamentosu’nun, dün akşam saatlerinde oylanan dört Brexit alternatifini kabul etmemesi sonucu Başbakanlık konutunda yükselen kriz sesleri, Guardian’ın ana gündemi oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Brexit alternaiflerinin reddinin ardından Theresa May’in Avam Kamarası’nda üstünlük kurmaya yönelik girişimleri, gazetenin manşetindeydi.

Yabancı basında günün manşetleri

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