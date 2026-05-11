Umre vaadiyle dolandırıcılığa 24 ilde operasyon : 224 gözaltı

Her gün yöntem değiştirerek vatandaşların emeğini haksız şekilde alıkoyan dolandırıcılarla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmaya devam eden emniyet güçleri, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

936 MİLYONLUK DOLANDIRICILIĞA 24 İLDE OPERASYON

Operasyonun detaylarını sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktaran İçişleri Bakanlığı, tespit edilen şahısların vatandaşları 936 milyon 581 bin TL dolandırdıklarını belirtti.

Bakanlık paylaşımında, 24 ilde operasyonlar düzenlendiğini ve operasyonlar sonucu 224 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

"224 ŞÜPHELİDEN 133'Ü TUTUKLANDI"

Gözaltına alınan şüphelilerden 133'ünün tutuklandığını da bildiren Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

"24 ilde vatandaşlarımızı 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 133'ü tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı."

FAİLİ OLDUKLARI SUÇLAR SIRALANDI

“Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek, iş bulma vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.”

"ŞAHISLAR HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI"

“Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.



Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”