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24 parmaklı çocuğa devletten özel ayakkabı

24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan Demirbilek, fazla parmakları yüzünden ayakkabı bulmakta zorlanınca Adana Valisi Mahmut Demirtaş devreye girerek, Demirhan’a özel ayakkabı yaptırıldı.

İHA | 10.01.2019 - 10:26..
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Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin çocuğu olan Demirhan, el ve ayak parmaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi.

Anne Işık, oğlunun 24 parmağı olmasına rağmen fazla 4 parmak sağlıklı olduğu için onları hiçbir zaman aldırmayı düşünmedi.

24 parmaklı çocuğa devletten özel ayakkabı

FAZLA PARMAKLAR SORUN YAŞATTI

Nuray Işık 4 yıl önce de eşinden ayrılırken, çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan Adana’ya gelerek Ceyhan ilçesine yerleşti.

Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.

24 parmaklı çocuğa devletten özel ayakkabı

KENDİSİNE GÖRE ELDİVEN YOK

4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor, bundan dolayı okulda da problemler yaşıyor.

Ayrıca, kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven kullanıyor.

24 parmaklı çocuğa devletten özel ayakkabı


FUTBOL OYNUYOR

Demirbilek’in en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek’in ayağına normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor.

24 parmaklı çocuğa devletten özel ayakkabı

ÖZEL AYAKKABI YAPILDI

Adana Valiliği tarafından Demirhan'a özel olarak tasarlanan ayakkabı, kendisine takdim edildi.

24 parmaklı çocuğa devletten özel ayakkabı


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