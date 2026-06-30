24 saat korse takan kadının son hali!

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sarah Belle, yıllardır sürdürdüğü sıra dışı "bel inceltme" tutkusuyla gündemde.

Belle, yaklaşık 10 yılı aşkın süredir belini mümkün olduğunca inceltmek için günde 24 saate kadar korse kullandığını söylüyor.

Sarah Belle'in hedefi, bel çevresini yaklaşık 38 santime kadar düşürmek.

Günlük yaşamını, uyku düzenini ve kıyafet seçimlerini bile bu alışkanlığına göre planladığını belirtiyor.

Korse kullanımına başladığında bel ölçüsünün çok daha geniş olduğunu ifade eden Belle, yıllar içinde düzenli kullanım sayesinde belirgin bir incelme elde ettiğini savunuyor.

Sağlıklı değil

Uzun süreli ve çok sıkı korse kullanımının vücut üzerinde çeşitli sağlık riskleri var.

Sürekli baskı uygulanmasının nefes almayı zorlaştırabileceği, iç organlara baskı yapabileceği ve kas yapısını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Sarah Belle ise tüm eleştirilere rağmen hedefinden vazgeçmeyi düşünmediğini ve 15 inçlik bele ulaşana kadar bel antrenmanına devam edeceğini söylüyor.