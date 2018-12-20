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Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme konusunda, Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 14:49..
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Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump, "Suriye'den çıkmak sürpriz gelmemeli. Ben bunun için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce kamuoyunu açıklayarak bunu yapmak istediğimde daha uzun süre kalmaya razı geldim." açıklaması yaptı.

"EVE DÖNÜŞ VAKTİ"

Trump, açıklamasının sonuna "Eve dönüş vakti" ibaresini eklerken, Suriye'deki askerlerin çekilme kararını kesinleştirmiş oldu.

ABD Başkanı "Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanlarıdır" ifadesini kullanan Trump, "Biz orada çalışıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı. #MAGA (Amerika'yı yeniden mutheşem yap)" diye ekledi.

Trump, dün Suriye'den çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.

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