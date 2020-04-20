25 bin Türk vatandaşı tahliye edilecek

Türk Hava Yolları’nın geçici süreyle yurt dışında bulunan ve salgın sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını, özel uçuşlar ile getireceği dev tahliye operasyonu bugün itibariyle başladı.

Operasyon sayesinde turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak gittikleri ülkelerde mağdur olan binlerce vatandaş, Türkiye'ye gelecek.

Tüm tarifeli yolcu seferlerini koronavirüs önlemleri kapsamında durduran, kargo uçuşlarını ise küresel gıda ve medikal ürün zincirinin sürekliliği için devam ettiren bayrak taşıyıcı havayolu THY, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek.

25 BİNE YAKIN TÜRK YUVAYA DÖNÜYOR

Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek toplam 195 uçuş ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

UÇUŞLARIN YAPILACAĞI O ÜLKELER

Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Bu ülkeyi 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek.

Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar:

“Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.”

"SEVDİKLERİ İLE BULUŞTURACAĞIZ"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, tahliye uçuşları ile ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz için anlamlı bir operasyona daha başlıyoruz. Tahliye uçuşlarımız ile yurt dışında mahsur kalan binlerce vatandaşımızı ailelerine kavuşturacak, Ramazan Ayı’nda onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini, bir kez daha sergileyeceğiz. Türkiye için her tahliye uçuşumuzu gurur ve mutlulukla gerçekleştireceğiz.” dedi.