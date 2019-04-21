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25 günlük bebeği banyoda elinden düştü

Amasya'da annesinin yıkarken banyoda elinden düşürdüğü 25 günlük bebek, hayatını kaybetti. Aynı annenin, 1 yıl önce de 2,5 yaşındaki oğlu boğularak öldü.

İHA | 21.04.2019 - 13:35..
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin Arpadere köyünde Fatma Y., evlerinin banyosunda 25 günlük olan bebeği Melike Y.'yi yıkarken, kazara elinden düşürdü.

BEYİN KANAMASI ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması teşhisi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

25 günlük bebeği banyoda elinden düştü

Melike Y., yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2,5 YAŞINDAKİ OĞLU DA ÖLDÜ

Fatma Y.'nin yaklaşık bir yıl önce de 2,5 yaşındaki oğlunun, köydeki çeşmenin önündeki su yalağının içine düşerek boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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