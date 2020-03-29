25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

LG, amiral gemisi G serisini sonladırarak, daha çok orta segment kullanıcılarını hedef alan telefonlar üretecek.

ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 2 bin 191 oldu

Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz’ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz, hastanede tedavi altına alındı.

Koronavirüs hastalarını tedavi etmek için Ercüment Ovalı "28 kahraman Türk çocuğu" dediği ekibiyle birlikte laboratuvara girdi.

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Kumar oynayan 16 kişiye 65 bin lira ceza kesildi

Bartın'da bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye toplam 65 bin lira para cezası kesildi. Kumar oynatan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.