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25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz’ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz, hastanede tedavi altına alındı.

DHA | 29.03.2020 - 16:57..
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile 25 yaşındaki resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı.

25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

DUA İSTEDİ

Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Batmaz, hastanede tedavi altına alındı. İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden dua istedi.

25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

"TEK İSTEĞİM EVİNİZDE DURUN"

Baba adayı Batmaz, "Arkadaşlar, eşimin koronavirüs testi, maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar, dikkat etsinler. Belirti varsa, hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin." dedi.

25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

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