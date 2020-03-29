25 yaşındaki öğretmen koronavirüse yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile 25 yaşındaki resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı.
DUA İSTEDİ
Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Batmaz, hastanede tedavi altına alındı. İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden dua istedi.
"TEK İSTEĞİM EVİNİZDE DURUN"
Baba adayı Batmaz, "Arkadaşlar, eşimin koronavirüs testi, maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar, dikkat etsinler. Belirti varsa, hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin." dedi.