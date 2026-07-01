2.500 yıllık sır çözüldü: Toprağın altından bronz araba çıkarıldı

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) bünyesindeki araştırmacıların yürüttüğü "Construyendo Tarteso" projesinin sekizinci kazı kampanyası, tarihe ışık tutacak önemli bir buluşla noktalandı.

Badajoz’un Guarena ilçesindeki Casas del Turunuelo bölgesinde gün ışığına çıkarılan bronz araba, hem teknik yapısı hem de üzerindeki detaylı figürlerle dikkat çekiyor.

Arabada mitolojik detaylar bulundu

Kazı eş direktörü Esther Rodríguez, bu eseri Tarteso yerleşiminde bugüne dek yapılan en önemli keşiflerden biri olarak nitelendiriyor.

Araba, kabartma figürlerle süslenmiş bir kasaya ve süslemeli iki tekerleğe sahip. Ön yüzünde yeraltı dünyasının su tanrısı Aqueloo, yanlarda kartal başlı ve aslan gövdeli grifonlar, uç kısımlarda ise yapıyı taşıyan insan figürleri yer alıyor.

Uzmanlar, bu eserin benzerinin sadece İtalya’daki Etrüsk uygarlığında görüldüğünü belirtiyor; bu da Tarteso’nun MÖ 5. yüzyılda Akdeniz dünyasıyla ne kadar iç içe olduğunu kanıtlıyor.

Akdeniz’in ticaret ağı İspanya’da

Kazı alanında sadece araba değil, uygarlıklar arası ticari ilişkileri kanıtlayan pek çok farklı eser de bulundu.

Yunan seramikleri, Mısır’a ait bir alabaster kap ve Doğu Akdeniz atölyelerinden geldiği anlaşılan fildişi parçalar, Tarteso’nun dönemin küresel ticaret merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Kazı çalışmaları şimdi yerini laboratuvar ortamındaki titiz bir restorasyon ve analiz sürecine bırakıyor.