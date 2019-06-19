Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.

Fed kararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı.

50 BAZ PUAN İNDİRİM OLABİLİR

Fed, ekonomideki belirsizliğin artışı ve enflasyondaki düşüşe karşılık olarak 50 baz puan indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Fed üyeleri yılın geri kalan 6 ayında borçlanma maliyetlerini düşürmekte ısrarcı davrandılar.

17 politika yapıcıdan 7'si 2019 yılı sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indiriminin uygun olacağını belirtirken, 8 üye ise 25 baz puanlık indirimin uygun olacağını öne sürdüler.

BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZE VAR

Fed'in açıkladığı Ekonomik Projeksiyon raporunda ise, 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1 olarak kaldı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9'dan 2,0'ye çıkarırken, 2021 beklentisi yüzde 1,8, uzun dönem beklentisini yüzde 1,9 oldu.

Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4 olarak bırakılırken, gelecek yıl için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,1'e, 2021 için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,4'e ve uzun dönem için yüzde 2,8 olan tahmini yüzde 2,5'e düşürüldü.