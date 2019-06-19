taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7939
Euro
6.52
Altın
1351.99
Borsa
94244.06
Gram Altın
252.438

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı.

AA | 19.06.2019 - 21:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

s

Fed faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.

Fed kararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı.

50 BAZ PUAN İNDİRİM OLABİLİR

Fed, ekonomideki belirsizliğin artışı ve enflasyondaki düşüşe karşılık olarak 50 baz puan indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Fed üyeleri yılın geri kalan 6 ayında borçlanma maliyetlerini düşürmekte ısrarcı davrandılar.

17 politika yapıcıdan 7'si 2019 yılı sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indiriminin uygun olacağını belirtirken, 8 üye ise 25 baz puanlık indirimin uygun olacağını öne sürdüler.

BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZE VAR

Fed'in açıkladığı Ekonomik Projeksiyon raporunda ise, 2019 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,1 olarak kaldı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9'dan 2,0'ye çıkarırken, 2021 beklentisi yüzde 1,8, uzun dönem beklentisini yüzde 1,9 oldu.

Banka yetkililerinin faiz tahmini bu yıl için yüzde 2,4 olarak bırakılırken, gelecek yıl için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,1'e, 2021 için yüzde 2,6 olan tahmini yüzde 2,4'e ve uzun dönem için yüzde 2,8 olan tahmini yüzde 2,5'e düşürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

KONDA'nın anketine göre İstanbul'da fark yüzde 9

772
Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

861
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Sisi' benzetmesine cevap verdi

691
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

178
AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

AB mahkemesi, Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

55
Erdoğan'dan seçimler öncesi Sisi benzetmesi

Erdoğan'dan seçimler öncesi Sisi benzetmesi

1620
İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir