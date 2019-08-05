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26 bin Suriyeli sınırı geçti

Kilis'te, Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibarıyla 26 bini bulurken, sınır hattında yoğunluk sürüyor.

İHA | 05.08.2019 - 11:05..
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Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor.

26 BİNE ULAŞTI

Suriyeli göçmenler, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelere gidiyor. Bugün sabah saatleri itibarıyl ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 26 bine ulaştı.

26 bin Suriyeli sınırı geçti

9 AĞUSTOS'A KADAR GİDECEKLER

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Bazı mülteciler ise eşyalarını taşımakta güçlük çekiyor. Suriyelilerin ülkelerine Kurban Bayramı için gidişlerinin, 9 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

26 bin Suriyeli sınırı geçti

26 bin Suriyeli sınırı geçti

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