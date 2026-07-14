26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 57 gözaltı

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle geçiş ülke konumundadır.

Düzensiz göçmen yakalamaları ve organizatör operasyonları devam ederken yetkililer, sıklıkla kaçakçı şebekelerine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

26 İLDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bu kapsamda son olarak 26 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Bakanlık, paylaşımında 57 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"57 ŞÜPHELİDEN 43'Ü TUTUKLANDI"

Yapılan açıklamada ayrıca şu sözler kullanıldı:

"26 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"282 ARAÇ VE 22 BOT VE BOT MOTORU ELE GEÇİRİLDİ"

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

"YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."