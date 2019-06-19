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Alişan'a sürpriz doğum günü

Buse Varol, eşi Alişan'ın arkadaşlarını eve çağırıp parti verdi.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 07:17..
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Ünlü şarkıcı Alişan’a eşi Buse Varol evde sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

Alişan'a sürpriz doğum günü

"HİÇBİR ŞEY HARCAMADIM"

Doğum günü pastasını kesmeden önce konuşma yapan Alişan, davetlileri gülme krizine soktu. Alişan, 'Çok teşekkür ederim. İnanılmaz uğraşmışsın, hem maddi, hem manevi' deyince, Buse Varol 'Hiçbir şey harcamadım' cevabını verdi. Çiftin diyaloğu eğlenceli anlara neden oldu.

Öte yandan, Demet Akalın, Okan Kurt, Fatih Ürek, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra Buse Varol’un Alişan için düzenlediği doğum günü partisine katılan isimler oldu.

Alişan'a sürpriz doğum günü VİDEO

Alişan'a sürpriz doğum günü

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