263 kişilik dağ köyü komşu arıyor: 5 milyon TL tadilat hibesi verilecek

Gün geçtikçe kalabalıklaşan megakentler, vatandaşları bunaltmaya devam ediyor.

Fırsatını bulan ise kaçacak sakin bir yer arıyor.

Bu kez müjde İtalya'dan geldi.

İtalya'nın kuzeyindeki dağlık bölgelerden birinde bulunan ve yalnızca 263 kişinin yaşadığı Luserna isimli köy, nüfus kaybını durdurabilmek için yeni sakinler aramaya başladı.

Yetkililer, köye taşınmayı kabul eden kişilere ekonomik destek sunarken, terk edilen evlerin yeniden hayata kazandırılmasını hedefliyor.

100 bin euro destek

Yetkililer, yeni sakinleri bölgeye çekebilmek için ev alımı ve renovasyon çalışmalarında kullanılmak üzere 100 bin euroya kadar maddi destek sunuyor.

Destek, özellikle terk edilmiş veya boş durumdaki konutların yeniden kullanıma açılmasını amaçlıyor.

Programın temel amacı, yıllardır büyük şehirlere göç nedeniyle nüfusu azalan kırsal yerleşimlerin yeniden canlandırılması.

Yetkililer, özellikle genç aileleri ve uzun vadeli yaşam planı yapan kişileri bölgeye çekmek istiyor.

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