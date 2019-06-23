taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

Meral Akşener oyunu kullandı

Üsküdar'da oyunu kullanan Akşener, "Keşke seçim yenilenmeseydi" dedi.

AA | 23.06.2019 - 12:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Meral Akşener oyunu kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Meral Akşener oyunu kullandı

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Meral Akşener oyunu kullandı ViDEO

"KATILIM ÇOK YÜKSEK OLACAK"

Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Keşke 31 Mart'ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.

Meral Akşener oyunu kullandı

Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, "İstanbul İl Başkanlığı'nda takip edeceğim." dedi.

Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

İngiliz Kraliyet Kupası Yarışına Dubai Emiri de katıldı

341
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

181
Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

Sezen Aksu’nun geçersiz oy paniği

158
Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

Ali Koç'un transfer listesindeki futbolcular

47
Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

Türkiye'de mal varlığı olan Hollandalı göçmenlere kötü haber

176
İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

228
Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

Trump İran'ı yok etmekle tehdit etti

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir