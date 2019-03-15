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Malatya'ya şehit ateşi düştü

Piyade Komando Er Ramazan Önal, Suriye’nin Azez Bölgesi'nde mühimmat patlamasında şehit oldu.

İHA | 15.03.2019 - 13:45..
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Suriye’nin Azez Bölgesi'nde mevzide çıkan yangın sonrası yaşanan mühimmat patlamasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Acı haberin ardından askeri yetkililer, şehidin Malatya’daki Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki evine gelerek, acı haberi aileye verdi. Acı haberle birlikte anne Ümmihan Önal ve baba Recep Ünal sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri şehidin ailesine müdahale ederken, şehidin diğer yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin cenazesinin yarın Battalgazi ilçesi Ulu Cami’de kılınacak namazın ardından ilçedeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi. 4 kardeş olan ve bekar olduğu belirtilen şehidin annesinin kayısı fabrikasında, babasının ise Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Malatya'ya şehit ateşi düştü

Malatya'ya şehit ateşi düştü

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