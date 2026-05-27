27 Mayıs 2026 TV yayın akışları: Bugün TV'de neler var? Kanallarda bayram havası...
Kurban Bayramı'nda televizyon gündeminde neler var neler yok merak edenler, 27 Mayıs yayın akışlarına göz atıyor. İşte, TV'de bugünkü yapımlar...
Kurban Bayramı’nın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi dizi, film ve programların yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Bayram tatilini evde geçirmek isteyen vatandaşlar, ulusal kanalların 27 Mayıs 2026 Çarşamba tarihli yayın akışlarını araştırmaya başladı.
Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV başta olmak üzere birçok kanalda gün boyu özel bayram programları, yerli filmler, yarışmalar ve tekrar bölümleri ekranlara gelecek.
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 A.B.İ
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri 5
21.50 Kuruluş Orhan
Kanal D
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel
Star TV
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Aramızda Kalsın
19.00 Star Haber
20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
NOW TV
08:00 Çalar Saat
13.15 Sen Çal Kapımı
14.30 Benden Ne Olur?
16.45 Yalancı Damat
19.00 Now Ana Haber
20.00 Postacı
21.45 Hadi İnşallah
TRT 1
09.00 Tay
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Benim Adım Melek
16.30 Mutfağın Elçileri
17.00 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Çizmeli Kedi
22.00 Crystal Palace-Rayo Vallecano
Show TV
08.00 Bahar
13.30 Baba Bizi Eversene
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TV8
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026