27 Mayıs 2026 TV yayın akışları: Bugün TV'de neler var? Kanallarda bayram havası...

TV'de bayram havası...

Kurban Bayramı’nın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi dizi, film ve programların yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bayram tatilini evde geçirmek isteyen vatandaşlar, ulusal kanalların 27 Mayıs 2026 Çarşamba tarihli yayın akışlarını araştırmaya başladı.

Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV başta olmak üzere birçok kanalda gün boyu özel bayram programları, yerli filmler, yarışmalar ve tekrar bölümleri ekranlara gelecek.

“Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arayan izleyiciler için 27 Mayıs yayın akışı haberimizde...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 A.B.İ

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Buz Devri 5

21.50 Kuruluş Orhan

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel

Star TV

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

NOW TV

08:00 Çalar Saat

13.15 Sen Çal Kapımı

14.30 Benden Ne Olur?

16.45 Yalancı Damat

19.00 Now Ana Haber

20.00 Postacı

21.45 Hadi İnşallah

TRT 1

09.00 Tay

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Benim Adım Melek

16.30 Mutfağın Elçileri

17.00 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Çizmeli Kedi

22.00 Crystal Palace-Rayo Vallecano

Show TV

08.00 Bahar

13.30 Baba Bizi Eversene

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

TV8

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026