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27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

Rusya’da apartmanın penceresinden düşen 27 yaşındaki bir kadın ayağa kalkıp yürümeye devam etti. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

DHA | 26.01.2020 - 15:33..
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Rusya’nın Izluchinsk kentinde apartmanın penceresinden 27 metre aşağıya düşüp zemine çakılan kadın, ayağa kalkarak yürümeye devam etti.

HİÇBİR KEMİĞİ KIRILMADI

Hastaneye kaldırılan kadının hiçbir kemiğinin kırılmadığı, sadece iç organlarının çarpmadan dolayı incindiği belirtildi.

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KAR TEPESİNE DÜŞTÜĞÜ İÇİN YARALANMADI

Hastane yetkilileri, aşağı düşerken havada birkaç takla atan kadının, kaldırımda bulunan kar tepesinin üzerine düşmesi sonucu hafif yaralı kurtulduğunu belirtti.

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