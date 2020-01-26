27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

Rusya’nın Izluchinsk kentinde apartmanın penceresinden 27 metre aşağıya düşüp zemine çakılan kadın, ayağa kalkarak yürümeye devam etti.
HİÇBİR KEMİĞİ KIRILMADI
Hastaneye kaldırılan kadının hiçbir kemiğinin kırılmadığı, sadece iç organlarının çarpmadan dolayı incindiği belirtildi.
8. kattan düştü, ayağa kalkıp yürüdü İZLE
KAR TEPESİNE DÜŞTÜĞÜ İÇİN YARALANMADI
Hastane yetkilileri, aşağı düşerken havada birkaç takla atan kadının, kaldırımda bulunan kar tepesinin üzerine düşmesi sonucu hafif yaralı kurtulduğunu belirtti.