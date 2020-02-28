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Türkiye şehitlerini uğurluyor

Esad rejiminin Türk askerine yönelik düzenlediği saldırıda şehit düşen askerlerimizin memleketlerinde yas var.

AA | 28.02.2020 - 19:11..
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İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehit yakınları, birbirlerine sarılarak destek oldu.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

OSMANİYE ŞEHİDİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ADIYAMAN ŞEHİDİ

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi Adıyaman’a getirildi. Baba Ahmet Orhan, gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİDİ

İdlib'de Esad rejiminin saldırısında şehit olan askerlerimizden biri olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi ise, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

3 ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ DAHA MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

 

 

 

 

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