Türkiye şehitlerini uğurluyor

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehit yakınları, birbirlerine sarılarak destek oldu.

OSMANİYE ŞEHİDİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

ADIYAMAN ŞEHİDİ

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi Adıyaman’a getirildi. Baba Ahmet Orhan, gözyaşlarını tutamadı.

KAHRAMANMARAŞ ŞEHİDİ

İdlib'de Esad rejiminin saldırısında şehit olan askerlerimizden biri olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi ise, memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü.

3 ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ DAHA MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.