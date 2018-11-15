278 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerine yerleşen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

278 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür." açıklamasında bulundu.

Soylu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmadan satırbaşları şu şekilde:

"Sınır güvenlik yolları projemizin de yüzde 76’sı tamamlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının SGRS projesi ile sınır güvenlik altyapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90’ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız.

Güvenlik kameralarıyla entegre olan okul sayımız da şu an itibariyle 664 olup 98 okulda da çalışmalar sürmektedir. Ayrıca 12 bin 764 akaryakıt istasyonunun da PTS ve POLNET entegrasyonu tamamlanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık.

Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır.

PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık.

Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düşmüştür.

TERÖRİST SAYISI YÜZDE 69 AZALDI

Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür.

Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir.

10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94’ü PKK, 7’si FETÖ iltisaklıydı.

Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır.

62 BİN FETÖ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup, 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır.

DEAŞ terör örgütü, 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar ülkemizde tek bir eylem yapamamıştır. DEAŞ’a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır.

Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayımız 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayımız 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayımız toplam bin 609 olmuştur. Geçen yıl 4 bin 436 köy kontrolü yapılmışken, bu yılın rakamı 11 bin 3 olmuştur.

BU YIL 100 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiydi. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49’u TSK mensubu, 39’u jandarma, 6 tanesi polis, 22 tanesi güvenlik korucusudur.

PKK terör örgütünün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelir 1,5 milyar dolardır. PKK’nın para ve zehir tarlalarını kurutuyoruz.

278 BİN 139 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür."