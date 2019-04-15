taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.80695
Euro
6.57025
Altın
1285.435
Borsa
96144.12
Gram Altın
240.067

28 yıl ağzındaki sanayi tipi vidalarla yaşadı

Rusya’ya bağlı Buryat Cumhuriyeti’nde 28 yıl önce bir diş hekiminin, hastanın damaklarına, implant yerine sanayi tipi vida taktığı ortaya çıktı.

İHA | 15.04.2019 - 17:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya’ya bağlı Buryat Cumhuriyeti’nde 28 yıl önce ağzında ağrı olduğu şikayetiyle doktora başvuran hastaya, dişlerinin neredeyse tümünün işlevsiz olduğu söylendi.

Dişlerinin çoğu sökülen hastaya, implant takıldı. Yıllar sonra tekrar doktora giden hasta, büyük bir sağlık skandalıyla karşılaştı.

"SANAYİ TİPİ VİDA TAKILMIŞ"

Yıllar önce başvurduğu diş hekiminin, ağzına sanayi tipi vida taktığı ortaya çıktı. Hastanın çene kemiklerine monte edilen implantların titanyum implant değil sadece sanayilerde bulunabilen vidalardan olduğu anlaşıldı. Doktorlar durumu hastaya bildirerek ameliyat için onay aldı.

"BUGÜNE KADAR YAŞAMASI İMKANSIZ"

Doktorlar tarafından yapılan ameliyattan sonra hastanın dişlerindeki vidalar, güçlükle çıkarılabildi. Hastanede müşahede altında tutulan hastanın ağzından çıkan vidaların fotoğrafı çekilerek basına servis edildi. Doktorlar ameliyattan sonra hastanenin kurumsal internet sitesinden yaptığı açıklamada, vidaların paslı olduğunu, damaklara tutturulan vidaların normal koşullarda çene kemiklerini eritmesi ve iltihaba sebep olarak ölüme bile yol açabileceğini ifade etti. Doktorlar, hastanın bugüne kadar bu vidalarla yaşamasının imkansız olduğunu savundu. Olayın üzerine polise haber verildiği, soruşturma açıldığı ve doktor öldüğü için işlem yapılamadığı öğrenildi.

28 yıl ağzındaki sanayi tipi vidalarla yaşadı

28 yıl ağzındaki sanayi tipi vidalarla yaşadı

28 yıl ağzındaki sanayi tipi vidalarla yaşadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

616
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

168
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

161
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

443
Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

504
İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

234
Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

Sisi Hafter'i Mısır'da ağırladı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir