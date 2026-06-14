280 bin litre suyu dondurup ameliyatta kullandılar: Bakın ne işe yaradı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan bir hastane, enerji maliyetlerini düşürmek ve soğutma sistemlerini daha verimli hale getirmek için dikkat çekici bir yöntem kullanıyor.

Hastane, her gece yaklaşık 280 bin litre suyu dondurarak elde ettiği buzu gündüz saatlerinde ameliyathaneleri ve hasta alanlarını serinletmek için değerlendiriyor.

Louisville kentindeki Norton Audubon Hastanesi'nde uygulanan sistem, toplam 27 özel buz tankından oluşuyor.

Gece saatlerinde elektrik talebinin ve enerji maliyetlerinin daha düşük olduğu zamanlarda su donduruluyor.

Gün içinde ise eriyen buz, binanın soğutma sistemine destek sağlayarak klima yükünü azaltıyor.

Buz bataryası sistemi

Uzmanlar bu sistemi "buz bataryası" olarak tanımlıyor.

Gece boyunca oluşturulan buz, gün içinde eriyerek boru hatlarında dolaşan suyu soğutuyor. Soğuyan su da binadaki sıcaklığın kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor.

Özellikle ameliyathaneler gibi sıcaklığın hassas şekilde kontrol edilmesi gereken alanlarda kullanılan sistem, hastanenin kesintisiz hizmet vermesine katkı sağlıyor.

Tasarruf sağladı

2018 yılında kurulan sistemin, ilk yılında yaklaşık 278 bin dolar enerji tasarrufu sağladığı belirtildi.

Hastane yönetimi, enerji verimliliği projeleri sayesinde son yıllarda milyonlarca dolarlık maliyet avantajı elde ettiklerini ifade ediyor.