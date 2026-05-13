29 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 76 gözaltı

İnternet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 82 zanlının yakalanması için Kocaeli merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre operasyonda 2'si başka dosya kapsamında cezaevinde tutuklu bulundukları belirlenen 76 şüpheli gözaltına alındı.

102 MİLYON 537 BİN LİRALIK HAREKETLİLİK

Zanlılardan 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruş hareketlilik yaşandığı belirlendi.