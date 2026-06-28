29 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 213 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı yapılarla mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde yeni operasyonlara imza atılıyor.

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince 29 ilde düzenlenen yeni bir operasyonu duyurdu.

213 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 406 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin 213’ü tutuklanırken 117’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ İŞLEDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.