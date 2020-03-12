Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

1 Beat Kuşağının kurucusu Jack Kerouac Beat Kuşağı edebiyat hareketine öncülük etmiş, Yolda romanı ile bu kuşağı ve tüm Amerika’yı keşfedişini anlatan, hep kendini arayan ve kayboluşunu kabul eden yazar, Jack Kerouac’ın hayat hikâyesidir.

2 Jack Kerouac kimdir Beat Kuşağı edebiyat hareketine öncülük etmiş, Yolda romanı ile bu kuşağı ve tüm Amerika’yı keşfedişini anlatan, hep kendini arayan ve kayboluşunu kabul eden yazar, Jack Kerouac’ın hayat hikâyesidir.

3 Yasmin Erbil: Abartıyorsun demeyin bana Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından İtalya'da okuyan arkadaşıyla yazışmalarını paylaştı.

4 İnsan için feryat eden yazar Jack Kerouac’tan alıntılar Fransızca konuştuğu geleneksel tarafının yanına sonradan öğrendiği ve yazarlık dili olarak belirlediği İngilizceyi ekleyen,bunalımlarından insan için feryat eden bir yazar olarak çıkan Jack Kerouac...

5 Avusturya’da koronavirüsten ilk ölüm Hayatını kaybeden 69 yaşındaki kişi, geçtiğimiz ay İtalya'dan ülkesine döndü.

6 81 ilde virüsle ilgili fiyat artışı yapanlara denetimler başladı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.