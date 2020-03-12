Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Şehir Tiyatroları mart ayında da dopdolu... Birbirinden güzel oyunlar seyircisini bekliyor.
Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11-15 Mart tarihleri arasında 20 oyun sahneye konulacak.
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SAHNELENECEK OYUNLAR
Ay Işığında Şamata, Ben Çağırmadım, Amanvermez Avni, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Nora (Bir Bebek Evi), Hastalık Hastası, Matruşka, İki Efendinin Uşağı, Uzlaşma ve çocuk oyunları Perikız, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Bisküvi Adam, Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Bir Kümes Hikâyesi, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık.