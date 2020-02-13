Suriye'nin İdlib şehrinde, Rusya destekli Esad rejiminin saldırıları devam ediyor. Rejim tarafından Türk gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 5 askerimizin şehit olmasının ardından bölgede gerilim artmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, bölgede ateşkesin sağlanması ve kalıcı olması amacıyla askeri sevkiyatların süreceği açıklamalarının ardından sevkiyatlar hız kazandı.
FIRTINA OBÜSLERİ VE KOMANDOLAR SINIRDA
Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Konvoy içerisindeki çok sayıda asker de bölgeye gönderildi. Burada tırlardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat FOTO GALERİ