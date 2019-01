Dünya basınından gazete manşetleri

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un dün yaptığı “Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek” açıklamasını merkeze alan NYT, danışmanı, Trump’ın politik karmaşalardan kaçınmak için kullandığı bir “etkisiz eleman”a benzetti. Gazetenin gündemindeki diğer konularsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NYT için kaleme aldığı Trump’ın Suriye kararını onayladığını belirten yazısı ve federal hükümetin hala kapalı olmasının ABD ekonomisinde yarattığı olumsuz etkiler oldu.

ABD – FINANCIAL TIMES

FT’ın gündeminde, Bangkok'taki havalimanında alıkonulduktan sonra kendini bir otel odasına kapatan Suudi Arabistanlı genç kadının, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde havalimanından ayrılması ve Tayland'a geçici olarak giriş izni verilmesi vardı. Gazete, SoftBank Group’un, paylaşımlı ofis alanı sağlayıcısı WeWork Cos'a 16 milyar dolar yatırım yapma kararından vazgeçmesini de ana sayfadan duyurdu.

FRANSA – LE FIGARO

Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracağı açıklamasını gündeme taşıdı.

FRANSA – LIBERATION

Sarı Yelekliler, Fransa gündemindeki yerini korurken, hükümetin eylemleri yasaklamaya yönelik yeni yasa hazırlığı ve izinsiz gösterilere katılanlara uygulanacak cezalar, Liberation tarafından da ele alındı. Gazetenin diğer manşet konusu ise Nissan-Renault-Mitsubishi'nin üst yöneticisi Carlos Ghosn'un ilk duruşmasında zimmetine para geçirdiği iddialarını reddetmesi oldu.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere Başbakanı Theresa May’in yüz yüze görüşmeleri azaltmak ve milyarlarca lira tasarruf etmek amacıyla sağlık sisteminde yapmayı planladığı Skype üzerinden hasta-doktor görüşmesi tasarısı, The Times’ın ana gündemiydi. Ünlü aktör Kevin Spacey’nin 2016 yılında 18 yaşında bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili Massachusetts'te mahkeme önüne çıkması da ana sayfadan verildi.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yöneticilerinin Theresa May'in, sağlık hizmetlerinin özelleştirilme çabalarını protesto etmeleri The Guardian tarafından ana sayfadan verildi.

İRAN – IRAN DAILY

Japonya ve Hindistan’ın, İran’la hammadde ticaretine devam edeceği haberi Iran Daily tarafından manşete taşınırken, gazetenin ana sayfadan duyurduğu diğer konularsa, İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Shamkhani’nin, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardında, Suriye’de uğradığı yenilginin etkisi olduğu açıklamaları ve İran’ın ABD yaptırımlarına boyun eğmeyeceği oldu.