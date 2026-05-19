2B taşınmazlarında yeni dönem: Eş değer arsa satışı düzenlendi

Satışı mümkün olmayan 2B taşınmazları için hak sahiplerine eş değer başka taşınmazların doğrudan satılabilmesinin önü açıldı.

Düzenleme, aynı il içinde uygun taşınmaz bulunamaması halinde farklı illerdeki taşınmazları da kapsayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişikliğe giderek 2B taşınmazlarına ilişkin yeni esasları belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, hak sahipliği kesinleşmiş ancak satışı mümkün olmayan taşınmazlar için talep edilmesi halinde hak sahiplerine, rayiç bedele eş değer başka bir taşınmaz doğrudan satılabilecek.

AYNI İLDE ÖNCELİK UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre eş değer taşınmaz satışında öncelik, aynı il sınırları içerisindeki 2B taşınmazlarına verilecek. Aynı ilde uygun taşınmaz bulunamaması durumunda ise farklı illerdeki taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları, Bakanlık belirleyecek.

MUHDESAT BEDELİ DİKKATE ALINACAK

Satışı mümkün olmayan taşınmaz üzerinde kişiye ait yapı veya benzeri muhdesat bulunması halinde, belirlenen muhdesat bedeli zemin bedeline eklenecek. Ancak bu bedel, eş değer taşınmaz satışında taşınmazın rayiç bedelinden düşülecek.

FİYAT FARKINA YÜZDE 20 SINIRI

Tebliğle birlikte, satışa konu edilemeyen taşınmaz ile önerilecek eş değer taşınmaz arasında en fazla yüzde 20 rayiç bedel farkı olabilecek. Hazine lehine oluşan farkın ise indirim uygulanmadan, tapu işlemleri öncesinde peşin ve nakit olarak ödenmesi gerekecek.

Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken tebliğ hükümlerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.