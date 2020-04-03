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3 adım kuralına uymayanlar cezalandırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 adım mesafe kuralına uymayanlara ceza verileceğini söyledi.

AA |
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3 adım kuralına uymayanlar cezalandırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan virüsün yayılmaması konusunda sosyal mesafa kuralınının yasal hale getirildiğini belirterek  uymayanlara ceza kesileceğini belirtti.

3 ADIM MESAFE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dışarıda 3 adım kuralına uymayanların cezalandırılacağını belirterek "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz.

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek" ifadelerini kullandı.

3 adım kuralına uymayanlar cezalandırılacak VİDEO


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