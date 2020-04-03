Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan virüsün yayılmaması konusunda sosyal mesafa kuralınının yasal hale getirildiğini belirterek uymayanlara ceza kesileceğini belirtti.

3 ADIM MESAFE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dışarıda 3 adım kuralına uymayanların cezalandırılacağını belirterek "Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz.

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek" ifadelerini kullandı.

3 adım kuralına uymayanlar cezalandırılacak VİDEO



