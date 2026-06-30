3 banka birleşiyor iddiası: Tek çatıda toplanacak

Türkiye'de finans sektöründeki dev birleşim için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da düzenlenen 3. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada bu adımı şu sözlerle ilan etmişti:

"Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

ZiraatKatılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankaları, tek bir çatı altında toplanarak yeni bir isimle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Sektörde büyük bir sinerji oluşturması beklenen bu dev operasyonun, 2026 yılının son çeyreğinde fiilen tamamlanması planlanırken, oluşturulacak yeni mega bankanın adı ise ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.

"Türkiye Sigorta" modeli

Finans piyasaları bu birleşme modeline aslında yabancı değil.

Hükümet, 2020 yılında ülkenin en büyük kamu sigorta şirketleri olan Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’yı tek bir merkezde toplayarak "Türkiye Sigorta" markasını yaratmıştı.

Mevcut takvime göre, 2026'nın son aylarında tamamlanacak olan bu birleşme sayesinde, üç kamu katılım bankasının kaynakları, şube ağları ve dijital altyapıları tek bir potada eritilecek.

Bu hamleyle birlikte Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün küresel ölçekte çok daha rekabetçi bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak kısa zamanda duyurulması bekleniyor.