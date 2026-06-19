3. çocuk geliyor! Natalie Portman'ın karnı büyüdü
Nisan ayında sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, belirginleşen karnını ilk kez gösterdi
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Üçüncü çocuğuna hamile olan Natalie Portman, 45'inci yaş gününü için yeni kareler yayınladı.
SEVGİLİSİNDEN İLK ÇOCUĞU
Nisan ayında hamile olduğunu duyuran Amerikalı oyuncu, Fransız müzik yapımcısı sevgilisi Tanguy Destable'den ilk, kendisinin üçüncü çocuğunu bekliyor.
Portman'ın İtalya ve Fransa'da çekilen yeni fotoğraflarında belirginleşen karnı ön plandaydı.
Oyuncu, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde arkadaşıyla birlikte poz verirken, NBA'in bu yılki şampiyonu New York Knicks renklerinde kıyafeti üzerinde taşıdı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi