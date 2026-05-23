3 ilde ormanlara giriş yasağı getirildi: Uymayana ceza kesilecek

Yaz mevsiminin yaklaşması, hava sıcaklıklarının hızla artması ve meteorolojik verilerin orman yangını riskini zirveye çıkarması üzerine valilikler eş zamanlı olarak harekete geçti.

Ankara, Karabük ve Muğla'da olası felaketlerin önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Ayrıca orman çevresinde riskli faaliyetler de yapılamayacak.

1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu yasaklar, sonbahara kadar kesintisiz devam edecek.

BAŞKENTTE ORMANLARA GİRİŞLER 30 EYLÜL'E KADAR KAPATILDI

Ankara Valiliği, insan ve araç yoğunluğunun artması ile dikkatsizlikten doğabilecek yangınları önlemek adına il sınırları içindeki ormanlara girişleri 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamen yasakladı.

Yasaktan muaf tutulan mesire ve milli parklara vatandaşlar sadece 09.00 - 22.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilecek. Belirlenen yerleşik ocak, mangal ve barbekü alanları dışında kesinlikle ateş, semaver veya mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca kamping işletmeleri dışındaki alanlarda çadır kurmak ve kamp yapmak da tamamen yasaklandı.

KARABÜK VE MUĞLA'DA YASAK 31 EKİM'E KADAR UZATILDI

Yangın hassasiyeti en üst düzeyde olan Karabük ile turizmin kalbi konumundaki Muğla'da ise coğrafi ve iklimsel riskler nedeniyle yasakların süresi 31 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Karabük Valiliği; tescilli mesire alanları dışındaki tüm ormanlarda pikniği ve çadır kampını yasaklarken, orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla sportif aktiviteler yapılmasını da engelledi. İzinli mesire alanlarında ise her akşam saat 19.00'dan sabah 10.00'a kadar mangal ve semaver ateşi yakılmasına tamamen kilit vuruldu.

Muğla Valiliği de benzer şekilde sadece orman içlerini değil; ormanlık sahaların çevresinde ve bitişiğinde mola verilmesini, piknik yapılmasını ve motorlu araçlarla sportif faaliyet yürütülmesini yasakladı.

UYMAYANLARA CEZALAR YOLDA

Orman Bölge Müdürlükleri koordinasyonunda; emniyet, jandarma ve orman kolluğundan oluşan özel denetim ekipleri sahada 24 saat kesintisiz gözetim ve devriye faaliyeti yürütecek.

Bu tedbirlere ve yasaklara aykırı hareket eden, çevre güvenliğini tehlikeye atan kişi ve işletmeler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca adli işlemler ve para cezası uygulanacak.