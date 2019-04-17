3 ilde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanına eleman aktarımı yapan, örgüt adına mahkeme kurarak yargılama yapan şüphelileri belirledi.

BASKINLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

TEM ekipleri; Diyarbakır, Ağrı ve İstanbul'un Bağcılar, Güngören, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve yazılı doküman ile çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.