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3 ilde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

DHA | 17.04.2019 - 16:08..
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanına eleman aktarımı yapan, örgüt adına mahkeme kurarak yargılama yapan şüphelileri belirledi.

BASKINLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

TEM ekipleri; Diyarbakır, Ağrı ve İstanbul'un Bağcılar, Güngören, Maltepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 8 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve yazılı doküman ile çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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